Son Dakika Haberleri: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konseri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konseri

39 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Yiğit Karataş ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal eşliğinde sahne aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konseri, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Yiğit Karataş ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal eşliğinde sahne aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'ndaki konserin orkestra şefliğini Gürer Aykal yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de izlediği konserde, keman sanatçısı Yiğit Karataş, Mozart ve Brahams'ın eserlerini sundu.

Eskişehirli sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonrası Büyükerşen, sanatçıları tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:20 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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