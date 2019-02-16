Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konseri
39 dakika önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Yiğit Karataş ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal eşliğinde sahne aldı.
Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Yiğit Karataş
ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal
eşliğinde sahne aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'ndaki konserin orkestra şefliğini Gürer Aykal yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen'in de izlediği konserde, keman sanatçısı Yiğit Karataş, Mozart
ve Brahams'ın eserlerini sundu.
Eskişehirli sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonrası Büyükerşen, sanatçıları tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:20 Kaynak: AA
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