Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, konserlerinin bu haftaki programında Kağan Korad'ı konuk solist olarak ağırladı. Konserde ünlü bestecilerin klasik eserleri seslendirilirken, sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her hafta sanatseverleri klasik müzikle buluşturduğu Senfoni Orkestrası Konserleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen ve Işın Metin'in orkestra şefliğini yaptığı konserde Senfoni Orkestrası, solist olarak Kağan Korad'ı sahnede ağırladı. Konserde İspanyol besteci ve piyanist Isaac Albéniz, dünyaca ünlü Carmen operasıyla tanınan Fransız besteci Georges Bizet, Romeo ve Juliet Uvertürü adlı büyülü bestenin sahibi Rus besteci Çaykovski'nin sanat dünyasına silinmez izler bırakan eserleri seslendirildi.

KAĞAN KORAD AYAKTA ALKIŞLANDI

Biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gösteren sanatseverler, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser sonunda Senfoni Orkestrası'nı ve solist Kağan Korad'ı ayakta alkışladı. Her hafta birbirinden özel konserlerle sanatseverlerin büyük ilgisini çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, klasik müzikle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.