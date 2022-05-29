Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu

29.05.2022 13:37
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, konserlerinin bu haftaki programında Kağan Korad’ı konuk solist olarak ağırladı. Konserde ünlü bestecilerin klasik eserleri seslendirilirken, sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, konserlerinin bu haftaki programında Kağan Korad'ı konuk solist olarak ağırladı. Konserde ünlü bestecilerin klasik eserleri seslendirilirken, sanatseverler keyifli bir akşam yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her hafta sanatseverleri klasik müzikle buluşturduğu Senfoni Orkestrası Konserleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen ve Işın Metin'in orkestra şefliğini yaptığı konserde Senfoni Orkestrası, solist olarak Kağan Korad'ı sahnede ağırladı. Konserde İspanyol besteci ve piyanist Isaac Albéniz, dünyaca ünlü Carmen operasıyla tanınan Fransız besteci Georges Bizet, Romeo ve Juliet Uvertürü adlı büyülü bestenin sahibi Rus besteci Çaykovski'nin sanat dünyasına silinmez izler bırakan eserleri seslendirildi.

KAĞAN KORAD AYAKTA ALKIŞLANDI

Biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gösteren sanatseverler, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser sonunda Senfoni Orkestrası'nı ve solist Kağan Korad'ı ayakta alkışladı. Her hafta birbirinden özel konserlerle sanatseverlerin büyük ilgisini çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, klasik müzikle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi Eskişehir'de Esmek Kursiyerlerden Etkileyici Sergi Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Kent Genelinde Yoğun Çalışma Eskişehir Büyükşehir Ekiplerinden Kent Genelinde Yoğun Çalışma
Kaynak: ANKA

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın Bu Haftaki Konuk Solisti Kağan Korad Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement