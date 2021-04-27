Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sürpriz hazırladı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sürpriz hazırladı

27.04.2021 15:07
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sürpriz hazırladı, System.String[]

12 kırsal ilçede yaşayan 500 haneye küçük bir kütüphane niteliğindeki kitap setlerini ulaştıran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde gündüz müzik araçlarıyla ve akşam büyük kortej ile çocukların bayramını kutladı

Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kent merkezindeki çocuklara sürpriz yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise 12 kırsal ilçede yaşayan çocuklara hediyelerini ulaştırdı. Çocuklar için hazırlanan kitap setleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in çocuklara mektubu, saha ekiplerinin yanı sıra masal kahramanları ve palyaçolar aracılığıyla çocuklara ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı 42 kitaptan oluşan kitap seti, 7-12 yaş grubu için hikâye kitapları, çocuk romanları ve etkinlik kitaplarından oluşan küçük bir kütüphane niteliğini taşıyor. Hediyelerini maskotların elinden alan çocuklar sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadırlar. Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde yaşayan çocukları tek tek evinde ziyaret edip, hediyelerini ulaştıran ekiplere aileler ve çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini yalnız bırakmadıkları için ve bayram mutluluğunu yaşattıkları için teşekkür ettiler.

500 haneye küçük bir kütüphane hediye ettikleri için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Ulaştığımız evlerde 2,3 ya da daha fazla çocuk yaşıyordu. Bu sebeple 750'nin üzerinde çocuğumuza kitap okuma ve kardeşleriyle birlikte etkinlik yapabilme şansı sunmuş olduk. Geleceğin büyükleri, çocuklarımıza bilgi birikimi sağlayacakları hediyelerimizi ulaştırdığımız için mutluyuz" dedi.

Bayram coşkusu caddelerde yaşandı

İnternet üzerinden düzenlediği etkinliklerin yanı sıra Eskişehirlilere bayram coşkusunu marşlarla ve çocuk şarkılarıyla yaşatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, gündüz ses araçları ve akşam düzenlediği büyük kortej ile caddelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Marşlar ve çocuk şarkılarıyla gün boyu ses araçlarıyla sokak sokak dolaşarak çocukları bayramda yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, akşam ise Tepebaşı Belediyesi ile birlikte düzenlediği büyük kortejle ana caddelerde TBMM'nin açılışının 101. Yılını kutladı. AKUT ve Vosbağa Derneği'nin araçlarının da eşlik ettiği kortejde, ses ve ışık sistemleri ile çocukların ilgisini çeken çizgi film maskotları da yer aldı. Sokağa çıkamayan Eskişehirliler, bayram sevincini pencerelerde ve balkonlarda doyasıya yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik, Eskişehir, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sürpriz hazırladı - Son Dakika


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