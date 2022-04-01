Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde düzenleme yaptı

Sınavlara katılacak olan öğrencilerin ulaşımının aksamaması için yapılan değişiklikle tramvaylar hafta içi çalıştığı saatlerde çalışacak. Otobüs hatlarında yapılan düzenleme ile ise Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesine ulaşım sağlayan Kırmızı 4, Mavi 4, Siyah 55, Kırmızı 63, Siyah 56 ve Siyah 85 numaralı otobüs hatları, hafta içi çalışma saatlerine göre hizmet verecek. Ayrıca ESOGÜ Ekspres Hattı için de sınav giriş ve çıkış saatlerine ilave seferler eklendi. Bu hatların dışında kalan otobüs hatları hafta sonu çalışma planına göre çalışamaya devam edecek. Otobüs ve tramvay saatlerinin www.eskisehir.bel.tr web adresinden kontrol edilebileceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sınavlara girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.