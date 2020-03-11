Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti - Son Dakika

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm kapalı alan etkinliklerini 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada konser, tiyatro, sergi gibi kültür-sanat faaliyetleri başta olmak üzere tüm kapalı alan etkinliklerinin 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiği ve yurt dışında bulunan personellerinin yurda döndükleri zaman 14 gün izin kullanacakları belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: