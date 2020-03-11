Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti

14 dakika önce

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm kapalı alan etkinliklerini 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti, System.String[]

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm kapalı alan etkinliklerini 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada konser, tiyatro, sergi gibi kültür-sanat faaliyetleri başta olmak üzere tüm kapalı alan etkinliklerinin 02 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiği ve yurt dışında bulunan personellerinin yurda döndükleri zaman 14 gün izin kullanacakları belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, 11.03.2020 itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde koronavirüs vakasının saptandığı kamuoyuna açıklanmıştır. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarında ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama çalışmalarımız artırılmıştır. Otogar, idari binalarımız, merkezlerimiz, hayvan pazarı gibi hastalığın yayılabileceği alanlarda da titizlikle ilaçlama çalışmalarımız sürdürülecektir. Ayrıca virüsün insanların topluca bulunduğu alanlarda daha hızlı yayıldığı gerçeğinden yola çıkarak aldığımız karar ile Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerimiz 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik vatandaşlarımıza da çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Sizler öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendillerle kapatmalı, tokalaşma, sosyal öpüşme  ve sarılmalardan kaçınmalısınız. Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmalı, elleri sık sık bol su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda (en az yüzde 60 alkol içerikli ) el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır.  Son olarak; eğer yoğun öksürük, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yakınmalarınız varsa tıbbi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Uygulanması halinde etkin yarar sağlayacak bu önlemleri almak hem kişisel hem toplumsal sorumluluğumuzdur. İptal edilen etkinliklere Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ndeki kapalı alan atölyelerimiz de dahildir. Ayrıca görevli veya izin kullanarak yurt dışına giden tüm personellerimiz yurda döndüklerinde 14 gün izin kullanacaktır."


Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:44 Kaynak: DHA
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