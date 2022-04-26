Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uraysim Davasında İlk Raundu Kazandı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uraysim Davasında İlk Raundu Kazandı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

26.04.2022 18:16
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uraysim Davasında İlk Raundu Kazandı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Alpu Ovası'nın verimli tarım topraklarına kurulması planlanan Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM) Projesi’ne karşı açtığı davada ilk karar çıktı. İdare mahkemesi, URAYSİM Projesi’nin yürütmesini durdurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Alpu Ovası'nın verimli tarım topraklarına kurulması planlanan Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'ne karşı açtığı davada ilk karar çıktı. İdare mahkemesi, URAYSİM Projesi'nin yürütmesini durdurdu.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan URAYSİM Projesi'nin test alanı için Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerinde yaklaşık 100 kilometrelik ray döşenerek verimli tarım arazilerinin kamulaştırılmasına bölgedeki çiftçiler tepki göstermiş. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, projenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

İdare mahkemesi, yaklaşık 10 yıl önce başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen URAYSİM Projesi'nin yürütmesini, "kamu yararı olmadığı" durdurdu.

Mahkeme, geçen aylarda uzman akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti atamış; heyet, hazırladığı raporda, projede kamu yararı olmadığı yönünde görüş belirtmişti. İdare Mahkemesi de bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verdi.

Gerekçeli kararın son bölümünde, "Bilirkişi raporunda belirtilen nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uraysim Davasında İlk Raundu Kazandı: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi - Son Dakika


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