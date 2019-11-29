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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden su zammı açıklaması

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden su zammı açıklaması, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinde şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım 2019 Perşembe günü ESKİ Meclis Toplantısı'nda alınan kararla su tarifelerinde fiyat artışına gidildiği belirtildi.

"Artış su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir olabilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Su üretimi ve işletmede kullanılan ham madde (alüminyum sülfat, demir klorür, katyonik polimer, aktif karbon vb.) fiyatları son 1 yılda yüzde 116 artış göstermiştir. Tüm bu artışlara rağmen 2017-2019 arasındaki 2 yıllık süreçte su fiyatları yalnızca yüzde 5 oranında artırılmıştır. Sonuç olarak su üretim maliyeti son 3 yılda yüzde 69 oranında artarken, su tarifelerindeki 3 yıllık artış yalnızca yüzde 11 olmuştur. Temel giderlerdeki büyük artışlar bu fiyat değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir."

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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