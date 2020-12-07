Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları tepkisi - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları tepkisi

07.12.2020 12:47
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları tepkisi, System.String[]

Demiryol-İş Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine (EBB) bağlı Estram bünyesinde olan ve taşerondan kadrolu statüsüne geçen işçilerin haklarının hala verilmediğini belirterek, "Kör, sağır, dilsiz davranarak vicdanlar rahat edebiliyor mu" diye sordu.

Demiryol-İş Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine (EBB) bağlı Estram bünyesinde olan ve taşerondan kadrolu statüsüne geçen işçilerin haklarının hala verilmediğini belirterek, "Kör, sağır, dilsiz davranarak vicdanlar rahat edebiliyor mu" diye sordu.

Uysal, yaptığı açıklamada, taşerondan kadroya geçen Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri Müdürlüğüne bağlı otobüs şoförü, temizlikçi ve güvenlikçilerden oluşan 800 işçinin, 2,5 yıldır bekledikleri sürenin 30 Haziran'da sona ermesine rağmen kanun ve toplu iş sözleşmeden doğan haklarını 1 Temmuz/ 2020 itibaren kullanmaları gerektiğini belirtti. Fakat ilgili kanunun, Çalışma Bakanlığı emir yazısı ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine rağmen ısrarla hakların verilmediğini anlatan Başkan Ramazan Uysal, "Bu çalışanlar trafik kazasından dolayı oluşan hasarların paralarını kendi ceplerinden karşılamak zorunda kalıyorlar, maaşlarından kesinti yapılıyor. Haksızlıklara, kanunsuzluklara isyan eden, 'Adalet' diye feryat eden siyasi ekibin temsilcileri, aynı mağduriyeti onların da yaşatmamaları çalışanlarını üzmektedir. Bu hakkın bir an önce teslim edilerek adaleti sağlamaları birinci öncelikleri olacağı inancındayız. Artık daha fazla sessiz kalmamalılar. 3 yıldır asgari ücretle çalışan, halen 2 bin 800 TL aylık ücretle ev kirası okul parası, doğalgaz parası, elektrik, su parası karşıladıktan sonra dört kişilik bir ailenin gıda masrafının nasıl karşıladıklarını, nasıl yaşam sürdürüleceklerini göremiyorlar mı? Acaba, bu insanlar üç kuruş fazla kazanabilmek için pazar, bayram, hafta tatili yapmamaktadırlar. Aileleri ile beraber hiç zaman geçiremediklerini göremiyorlar mı; Görüyorlar ise vicdanları ne diyor acaba? Aynı ücretle kendilerinin üç gün geçinemeyeceklerini çok iyi bildikleri bu ücretle, bu insanlar 30 günü nasıl getirecekler diye kendilerine sormalıdırlar. Bu çalışanların eşleri pazardan boş file ile dönerken, çocuklarını boynu bükük olarak gezdiren ve bu tüm yapılanlar hangi düşüncenin, hangi duygunun, hangi vicdanın sesi acaba, çalışanların kanunen ve mantıken yüzde yüz haklı oldukları bir konuda hangi nedenle mağduriyet sürdürülmektedir acaba, Yavaş işleyen adalet sistemine (COVİD 19) salgının eklenmesi nedeniyle bir yıla çıkan mahkeme duruşmalarından dolayı sonuçlanmayan davalar nedeniyle mi urgana un serilmektedir anlayabilmiş değiliz. Defalarca belirtmiş olumuz gibi tüm belediyelerde kadroya geçirilen tüm çalışanlarının hakları verilmiş olmasına rağmen sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Estram bünyesinde kadro alan çalışanlar bu mağduriyeti yaşamaktadırlar. Gerçeklerden sonsuza kadar kaçınılamayacağı gibi kayıtsız kalınamayacağı malumdur. Bu insanların emekten doğan haklarını alın terlerinin karşılığını fazla mağduriyete sebebiyet oluşmadan bir önce verilmelidir. Büyükşehrin tavrından dolayı, tüm iyi niyetli girişim ve gayretlerine rağmen sendikalarının suçlandığını anlatan Uysal, "Sendika yönetimi gerekli iletişimleri kurmuş gereken tüm girişimlerini eksiksiz yerine getirmiştir. Mevzuatın emrettiği şekilde hareket etmiştir. 6 aylık geçen süreçten sonra çalışanların hak edilmiş olan ücretleri oluştuğundan dönüşü olmayan yola girilmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen hoca fazlasıyla boşlukta kalan, kangrene dönüşmekte olan bu yaraya müdahale etmelidir. Kamuoyunun yakından takip ettiği, çalışanların trafikteki çalışma şartlarından doğan ağır şartların yanında Covid 19 salgınının yaşattığı tüm olumsuzluklara mücadele eden, ilaveten yaşanan bu stres ve işkence sağduyulu kişiler tarafından bu tuhaflığın sonlandırılması gerekmektedir. Emek kutsaldır, İnsanca yaşam için, insanca ücret, için iyi niyet ve saygı gerek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları tepkisi

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Ramazan, Adalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesine işçi hakları tepkisi - Son Dakika


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