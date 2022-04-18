Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "tramvay ihalesi"ne tepki - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "tramvay ihalesi"ne tepki

18.04.2022 15:29
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "tramvay ihalesi"ne tepki

??????? AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince satın alınacak 15 tramvay ve yedek parçalarıyla ilgili hazırlanan ihale şartnamesine tepki gösterdi.

??????? AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince satın alınacak 15 tramvay ve yedek parçalarıyla ilgili hazırlanan ihale şartnamesine tepki gösterdi.

Gücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 1 Haziran'da 40 milyon avroluk ihale düzenleyeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımı sağlayan tramvay konusunda hiçbir zaman yerli üretim desteğini almadığını savunan Gücüyener, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 15 tramvay ve yedek parçaları için 1 Haziran'da çıkılacak ihale, adrese teslim, özellikle yabancıya teslim bir ihale. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz, daha önce de 2016 ve 2011'de aynı sorunları yaşadık. Hiçbir şekilde yerli üretimi destek şartı yok. Şehrin ekonomisine, istihdamına bir katkısı yok hatta ülkemize bir katkısı yok." diye konuştu.

Tramvayların yaklaşık 30 yıl ömrünün olduğunun söylendiğini belirten Gücüyener, "Bu 30 yıl boyunca da servis, bakım gibi işleri yerli üretimden hiçbir şekilde alınmayacak. İlk bakışta bunu anlamak mümkün olmuyor. İhale şartnamesine bakıldığı zaman deniyor ki 'son 10 yıl içerisinde 180 milyon liralık iş yapmış olmak', öyle maddeler var ki ben şu an hepsini arka arkaya sayamıyorum. Tek bir firmayı tarif etmişler." ifadelerini kullandı.

Gücüyener, şartnameye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları kaydetti:

"2016'da tramvayların 500 kilometre gitmiş olma ve 8 ayda teslim şartı konmuştu, üretici o zaman '8 ayda bu tramvayları teslim edebilmek için elimizde hazır olması gerekir, 14 tramvay 8 ayda teslim edilmez.' dedi. Sürekli olarak yabancıya teslim ihale yaşanıyor. Söz konusu ihale kentin istihdamı ve ekonomisine hiçbir katkı sağlamıyor ayrıca belediyeyi de ciddi anlamda zarara uğratıyor."

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tramvay ihalesi ne tepki

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 'tramvay ihalesi'ne tepki - Son Dakika


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