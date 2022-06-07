Eskişehir Büyükşehir'in Sporcuları Milli Takımlarda. Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları yüzme, hentbol ve kano milli takımlarına davet edildi. Avrupa'nın en iyi derecesini yapan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda 12-18 Haziran arasında yapılacak Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün Paralimpik Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41,41 saniye ile birinci olmuştu. Bu süre ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, Portekiz'in Madeira Adası'nda 12-18 Haziran arasında yapılacak Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

70 ÜLKEDEN 600'Ü AŞKIN SPORCU

70 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katılacağı Dünya Şampiyonası için Milli Takım ile 9 Haziran'da Portekiz'e gidecek olan Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi 1'i görme, 5'i bedensel engelli sporcudan oluşan milli takımla Türkiye'yi temsil edecek. Hentbolda ise Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Burhan Altınok ve Hüseyin Savuran U-16 Milli Erkek Hentbol Takımının kampına çağırıldı.

Altınok ve Savuran, 9-11 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan U-16 Milli Erkek Hentbol Takımının 3. gurup kampına katılacaklar. Sporcular milli takım kampına katılmak üzere çarşamba günü Ankara'ya hareket edecek.

Öte yandan bir diğer milli heyecan ise kanoda yaşanacak. Kano Milli Takımında yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Duman, C1 ve C2 dalında 23-26 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek olan Gençler-U23 Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.