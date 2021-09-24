Eskişehir Büyükşehir kırsalda çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Sivrihisar İlçesi Gülçayır, Buzluca arası Mahalle yolunda yaklaşık 2 kilometre mesafenin asfalt sathi kaplama yapımına başladı. Mevsim şartlarına bağlı olarak yolda meydana gelen bozuk kısımların altyapısını tamamlayan ekipler asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri yol çalışmalarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ettiler. Ekipler iş programı çerçevesinde diğer ilçelerde de programda olan mahalle yollarında çalışmalara devam edecek.