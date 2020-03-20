Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi? - Son Dakika Dünya

Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi?

6 saat önce

Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi?

Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi?, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için acil önlem alınması çağrıları yapıldığı bir süreçte; Eskişehir Ceza İnfaz Kurumunda çalıştığı iddia edilen doktorun karantinaya alındığı endişe uyandırdı. Bilgi almak amacıyla Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden ailelerin cezaevine girişleri jandarma ve polis ekipleri tarafından engellendi.


Tutuklu ve hükümlü yakınları, Jandarma ekipleri tarafından ilçe karakoluna götürülerek bölgeden uzaklaştırıldı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:28 

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