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Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi?
6 saat önce
Eskişehir Cezaevi'nde koronavirüs şüphesi: Gündemdeki doktor, mahkum ve tutuklu yakınları ne dedi?
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için acil önlem alınması çağrıları yapıldığı bir süreçte; Eskişehir Ceza İnfaz Kurumunda çalıştığı iddia edilen doktorun karantinaya alındığı endişe uyandırdı. Bilgi almak amacıyla Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden ailelerin cezaevine girişleri jandarma ve polis ekipleri tarafından engellendi.
Tutuklu ve hükümlü yakınları, Jandarma ekipleri tarafından ilçe karakoluna götürülerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:28
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