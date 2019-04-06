Son Dakika Haberleri: Eskişehir Çifteler'de "Yeniden Oy Sayımı" Kararı İptal Edildi

Eskişehir Çifteler'de "Yeniden Oy Sayımı" Kararı İptal Edildi

54 dakika önce

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İl Seçim Kurulunun Eskişehir'in Çifteler ilçesinde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması yönündeki kararının, Yüksek Seçim Kurulunca iptal edildiğini bildirdi.

Eskişehir Çifteler'de
MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İl Seçim Kurulunun Eskişehir'in Çifteler ilçesinde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması yönündeki kararının, Yüksek Seçim Kurulunca iptal edildiğini bildirdi.

Candemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP'nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulunun, İl Seçim Kurulunun aldığı "yeniden oy sayımı" kararını iptal ettiğini söyledi.

Oy sayımının yapılmayacağını ifade eden Candemir, "Çifteler İlçe Belediye Başkanımız Kadir Bıyık, muhtemelen 8 Nisan Pazartesi günü mazbatasını alacaktır." dedi.

Çifteler ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 758 oy almış ve seçimi, rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla önde tamamlamıştı.

Oyların yeniden sayılması talebi, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilen CHP, İl Seçim Kuruluna gitmiş ve oyların yeniden sayılması kararlaştırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:37 Kaynak: AA

MHP, Eskişehir, Çifteler, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Model Didem Soydan'dan Bahçeli'nin Sözlerine Tepki: Biz Terörist miyiz? CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir Çifteler'de "Yeniden Oy Sayımı" Kararı İptal Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]