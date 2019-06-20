Eskişehir Çocuk Evleri'ndeki çocuklardan eğitim başarısı
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan öğrenciler başarılarıyla gururlandırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan öğrenciler başarılarıyla gururlandırıyor.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir
Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan R.Y. (18), Eskişehir Özel My Kolej Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden okul birincisi olarak mezuniyet belgesini aldı.
U.K. ise Darüşşafaka
Eğitim Kurumlarının Türkiye
genelinde yaptığı yazılı sınavda başarı göstererek ilk 120 çocuk arasına girip mülakata katılmaya hak kazandı.
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