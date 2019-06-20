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Eskişehir Çocuk Evleri'ndeki çocuklardan eğitim başarısı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan öğrenciler başarılarıyla gururlandırıyor.

Eskişehir Çocuk Evleri'ndeki çocuklardan eğitim başarısı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan öğrenciler başarılarıyla gururlandırıyor.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında bulunan R.Y. (18), Eskişehir Özel My Kolej Anadolu Sağlık Meslek Lisesinden okul birincisi olarak mezuniyet belgesini aldı.
U.K. ise Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının Türkiye genelinde yaptığı yazılı sınavda başarı göstererek ilk 120 çocuk arasına girip mülakata katılmaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Eskişehir, Güncel
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