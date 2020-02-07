Eskişehir çocuk kulübü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir çocuk kulübü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir çocuk kulübü çalışmalarına devam ediyor

13 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların da şehir yönetiminde söz sahibi olması ve çocuk katılımını sağlamak amacıyla oluşturduğu Çocuk Kulübü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eskişehir çocuk kulübü çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Her ayın ilk haftası toplanan Çocuk Kulübü'nün bu ayki programında AKUT yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Çocuk Kulübü üyelerini bilgilendirdi.

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından başlatılan ve çocukların şehir yönetiminde söz sahibi olmasının amaçlandığı Çocuk Kulübü çalışmalarını sürdürüyor. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirilen Şubat ayı toplantısında çocuklara AKUT yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilgiler veren yetkililer AKUT Eskişehir'in arama kurtarma köpeklerini de salona getirerek çocuklarla tanıştırdı. Köpeklerle 70'e yakın operasyona katıldıklarını ve bir çok kurtarma çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden AKUT yetkilileri, çocuk kulübüne çalışmalarında başarılar dilediklerini belirtti.

18 yaşından küçük tüm bireylerin çocuk olarak tanımlandığını ve bu çocukların da önemli hakları olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çocuk Kulübü Projesi ile çocukların yaşadıkları şehre karşı aidiyet duygularını geliştirmeyi ve onları farklı alanlarda geliştirmeyi amaçladıklarını belirttiler. Çocukların yaşadıkları mahallelerdeki çocuk hakları ihlallerinin gözlemcisi ve raportörü olduklarını belirten yetkililer, uyum içinde çalışarak kentte çocukların da söz sahibi olacağının altını çizdiler.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:11 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan aynı göreve 6 ayda 3'üncü atama
Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:25:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir çocuk kulübü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]