ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi politikalarında sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız" - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomi politikalarında sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yoluyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yoluyla katıldı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."

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