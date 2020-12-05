Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yoluyla katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomi politikalarında sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız' - Son Dakika