Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Rektör Erdal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Başsavcı Murat İrcal, Prof. Dr. Erdal'a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Erdal ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve Başsavcı Murat İrcal'a teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ı uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR