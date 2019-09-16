Eskişehir daha çok uluslararası pazarlara açılacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), kentin ihracatını arttırmak için farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) fonlarını Eskişehir'e kazandıran ESO, üyelerine yönelik eğitimler de gerçekleştiriyor. ESO'nun hayata geçirdiği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Kümeler ve KOBİ'lerin Uluslararası İş ağları ile Desteklenmesi" başlıklı proje içerisinde ESO üyelerine yönelik "İşbirliği Ağları ve Kümelenme Yoluyla Uluslararası Pazarlara Açılma Eğitimi" yapıldı. Üyelerinin ve Eskişehir'deki sanayi kümelerinin uluslararasılaşma kapasitelerinin artırılması amacıyla yapılan "İşbirliği Ağları ve Kümelenme Yoluyla Uluslararası Pazarlara Açılma" başlıklı eğitim tüm gün sürdü.



Eğitim kapsamında katılımcılara; kümelenmenin firmalara faydaları ve aşamaları, Türkiye'deki destek mekanizmaları, ihracatta küme aracılığı ile yapılacak çalışmalar, uluslararası küme ağlarına katılım ile başarılı örneklerden yol haritası oluşturma konularında bilgi verildi. - ESKİŞEHİR