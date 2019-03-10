Eskişehir Damperi Açılan Kamyon Karayolları Yön Levhasını Yerinden Söktü
1 saat önce
Eskişehir'de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, karayollarının büyük yön levhasına çarparak yerinden söktü.
Eskişehir
'de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, karayollarının büyük yön levhasına çarparak yerinden söktü.
Eskişehir'den yola çıkan S.S.?nin kullandığı 06 PZC 58 plakalı yükü olmayan kamyon, Bilecik
karayolu Söğüt
ilçesi yol ayrımına geldiği sırada damperi açıldı. Bir süre damperi havada ilerleyen kamyon, karayollarının Bilecik, Bursa
, Bozüyük
ile Söğüt ilçesi yol ayrımını gösteren büyük yöne levhasına çarparak yerinden söktü. Kazada kamyon sürücüsü S.S., aracı yaklaşık 100 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Kamyon sürücüsü S.S., Bilecik'in Boyüzük ilçesine gitmek için yola çıktığını ve seyir halindeyken bir anda damperin açıldığını söyleyerek, 'Seyir halindeyken sanırım teknik arıza nedeniyle damper bir anda açıldı. Sonra tabelaya çarptım ve yerinden söküldü. Bende hemen aracı durdurdum polis haber verdim. Kamyonda maddi hasar var, onun dışında yaralanma olmadıö dedi. Karayolları kazada kamyon ile damper arasına sıkışırken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:35 Kaynak: DHA
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