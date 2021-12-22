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Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika

Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

22.12.2021 09:56
Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi

Eskişehir'de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Eskişehir'de sahte içkiden zehirlenen 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sahte içkiden zehirlenen 42 yaşındaki Ömer Y., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındığı öğrenilen şahsın sahte içki yapımında da kullanılan metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Y.'nin metil alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 1 kişi sahte içkiden zehirlendi - Son Dakika


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