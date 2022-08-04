Eskişehir 'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücü tutuklandı - Son Dakika

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