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ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

16.11.2021 12:05

ESKİŞEHİR'de bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 araç ve depoda yasa dışı yollarla getirilen kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla araçlar ile depoya baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bal peteği görünümünde ambalajlanan kutular içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 milyon 292 bin adet sarılmış sigara, 620 bin adet 'makaron' ve 90 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Tragger, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE 1 MİLYON 292 BİN ADET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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