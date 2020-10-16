Eskişehir'de 1022 iş yeri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi - Son Dakika

Meydan, cadde ve sokaklarda 831 vatandaşı maske konusunda uyaran polis ekipleri, maske takmayan 3 kişi hakkında idari işlem yaptı.

Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında virüsün bulaşıcılığının azaltması için fiziki mesafe, maske kullanımı ve temizlik denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Eskişehir 'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1022 iş yeri kontrol edildi.

AB'de Oruç Reis rahatsızlığı! Michel, Merkel ve Macron birlik olup Türkiye'yi suçladı

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor