Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi kadın yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi kadın yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi kadın yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de hakkında 11 ayrı hırsızlık suçu bulunan firari kadın, polisin kovalamacası sonunda yakalandı.

Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi kadın yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de hakkında 11 ayrı hırsızlık suçu bulunan firari kadın, polisin kovalamacası sonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği İkra Ö'yü (18) takibe aldı.

Polis ekiplerini fark eden şüpheli kadın, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, güvenlik sorgulamasında Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle" hırsızlık

suçlarının dışında, 9 farklı hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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