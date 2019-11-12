Eskişehir'de, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında dikilen 290 bin fidana Eskişehir Adliyesi destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca organize edilen, 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de on bir milyon fidanın, 81 ilde aynı anda, 2023 ayrı lokasyonda, üç saat içinde dikilmesi etkinliğine, Türkiye genelinde adalet komisyonunun bulunduğu 143 il ve ilçe merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılarının katılımıyla Adalet Bakanlığı personeli, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin kamu yararına çalışma kapsamındaki yükümlüleri ve 151 açık ceza infaz kurumunda hapis cezasının infazına devam edilen hükümlüleri aracılığıyla 50 bini 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de olmak üzere, toplam 250 bin fidan dikimi ile adliye binalarında vatandaşlara fidan dağıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yaklaşık 40 yükümlü ve Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerle birlikte Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsüne 500 fidan dikilirken, aynı etkinlik kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza ve İnfaz Kurumları tarafından Eskişehir Adliyesinde bin ceviz fidanı ve bin kayısı fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Fidan dikimi ve fidan dağıtım faaliyetlerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Ağır Ceza Komisyon Başkanı Osman Soydal, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Savaş Kılıç, Yunus Abdullah Tokgöz ile kurum müdürleri ve çalışanlar katıldı.