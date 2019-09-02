Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 11 yetim çocuk erkekliğe ilk adımını attı
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Eskişehir'de 11 yetim çocuk erkekliğe ilk adımını attı

10 dakika önce

Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından 11 yetim çocuk sünnet ettirildi.

Eskişehir'de 11 yetim çocuk erkekliğe ilk adımını attı, System.String[]

Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından 11 yetim çocuk sünnet ettirildi.


6-7 yaşlarında olan çocuklar; pelerinleri, asaları ve şapkalarıyla sünnet etkinliği için hazırlandı. Etkinlikte sürpriz hediyelerle karşılaşan çocuklar, süslenen otomobiller ile de konvoy halinde Odunpazarı bölgesini turladılar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, "Bugün burada sünnet etkinliğimiz var. Eskişehirli 11 yetim çocuğumuzun sünnetini üstlendik. Eskişehir halkının verdiği desteklerle onlara hediyeler aldık, mutlu olsunlar. Bizim en büyük sloganımız şu, yetim gülerse dünya güler. Onlar mutlu olsun bizler mutlu olalım. Bize ne kadar sahip çıkarlarsa o kadar güzel olacaktır" diye konuştu.


"Geleceğin onların elinde olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz"


İHH Eskişehir Başkan Yardımcı Neşet Gürsoy da, "Bugün burada 11 tanen annesi, babası olmayan ya da her ikisi de olamayan çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Amacımız onların bu şehirde yalnız olmadıklarını hissettirmek. Onların bu şehrin değerleri olduğunu, geleceğin onların elinde olduğunu onlara yaşatmaya ve hissettirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliği yaparken bizden yardımlarını, desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İnsani Yardım Vakfı, Eskişehir, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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