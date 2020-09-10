Eskişehir'de 116 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 116 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda kent merkezindeki bir iş yerinde arama yaptı.

Operasyonda, 116 litre el yapımı içki ile içki yapımında kullanılan düzenek bulunarak muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.