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ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA

09.02.2022 14:55

ESKİŞEHİR'de girdikleri bir büfeden yaklaşık 120 bin liralık içki ve sigara çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de girdikleri bir büfeden yaklaşık 120 bin liralık içki ve sigara çaldığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde önceki gece bir büfeye giren 5 şüpheli, içerden yaklaşık 120 bin lira değerinde olan içki ve sigara çalarak kaçtı. İşyeri sahibinin başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarından şüphelilerin Y.K., H.K., M.Ö., Y.K. ve U.Y. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., M.Ö., U.Y. ile Y.K. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, şüpheli H.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler evlerinde ele geçirilen içki ve sigaralar ise işyeri sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA
ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA
ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA

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Odunpazarı, Sigara, MOBESE, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE 120 BİN LİRALIK BÜFE SOYGUNUNA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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