Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 13 bin 88 trafik kazası yaşandı
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Eskişehir'de 13 bin 88 trafik kazası yaşandı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir, 2018 yılında 2 bin 304 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 81 il içerisinde, 24'üncü sırada yer aldı.

Eskişehir'de 13 bin 88 trafik kazası yaşandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir, 2018 yılında 2 bin 304 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 81 il içerisinde, 24'üncü sırada yer aldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri açıklandı. Yayınlanan veriye göre Eskişehir'de 2018 yılında toplam 13 bin 88 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların, 10 bin 784 adedi maddi hasarlı trafik kazası, 2 bin 304 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Meydana gelen 2 bin 304 ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 117 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 643 kişi de yaralandı. Eskişehir'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında hayatını kaybeden 117 kişinin 68 'i kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sağlık kuruluşuna sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde ölenler ise 49 kişi oldu.

Son olarak Eskişehir, 2 bin 304 ölümlü yaralanmalı trafik kazası ile 81 il içerisinde, 24'üncü sırada yer aldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:34 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Güncel
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