Eskişehir'de 132 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
10 dakika önce
ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.
ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir
'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 132 şişe kaçak bandrolsüz içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:08 Kaynak: İHA
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı