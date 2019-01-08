Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 132 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Eskişehir'de 132 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

10 dakika önce

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Eskişehir'de 132 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 132 şişe kaçak bandrolsüz içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Polis, Eskişehir, 3. Sayfa
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