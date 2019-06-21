Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi

2 saat önce

Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş imha edildirken olayla bilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi, System.String[]
Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ve yasa dışı ekimi yapıldığı belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş imha edildirken olayla bilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danışment Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Arazi incelemesi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı ekim yapıldığı tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş buldu. Tarla sahibi ve ekimi yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken, haşhaşlar imha edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
ilçe jandarma komutanlığı, tepebaşı, jandarma, eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 14 bin 780 kök haşhaş imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]