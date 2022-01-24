Eskişehir'de 15 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polisin durdurduğu 2 kamyonda 15 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak olarak tütün ve sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı 2 kamyon, takibe alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla durdurulan 2 araçta kutulara doldurulmuş kaçak 15 milyon 740 bin adet 'makaron' olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.