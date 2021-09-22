Eskişehir'de hakkında 15 suçtan arama kararı bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Garı'nda devriye görevine çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Umut U'nun 15 suçtan arandığı ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 15 suçtan aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika