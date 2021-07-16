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Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği - Son Dakika

Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği

16 Temmuz 2021 Cuma 00:50
Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği, System.String[]

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı darbe girişiminin Türk milleti tarafından bozguna uğratılmasının 5'inci yıl dönümü nedeniyle, Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın ardından Eskişehir Mehteran Takımı, gösteri gerçekleştirdi. Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları hatırlatan görseller, Galata Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisi ve New York Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtılan "Demokrasi Zaferi", "Türkiye Geçilmez" yazıları izletildi. Ardından İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Vatandaşlar, kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen konuşmasını da canlı olarak takip etti.

"Aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bize ilham kaynağı olmaya devam edecektir"

Milli sporculardan sancak teslim alan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yaptı. Konuşmasında Vali Ayyıldız, "Türk milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzeri badireleri aşmamızı sağlayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar istikbalimize, aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bize ilham kaynağı olmaya devam edecektir" diye konuşarak 15 Temmuz'un öneminden bahsetti.

"Türk halkı korkuyu korkuttu, ölümü öldürdü"

15 Temmuz darbe girişimi esnasında meydanlara inen AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise şu şekilde konuştu:

"Bugün 5'inci yıldayız. O 15 Temmuz gecesini tüm Eskişehirlilerle birlikte ilk anlardan itibaren yaşadık. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekten o gün tüm Türkiye büyük bir başarı gösterdi. O akşam Türk halkı korkuyu korkuttu, ölümü öldürdü. İnşallah Türkiye daha iyi yerlere daha iyi bir şekilde, hep birlikte varacağız. Bundan sonra da Türkiye'nin önün de hiç kimse hiçbir ülke duramaz."

Öte yandan anma programa, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Müftüsü Bekir Gerek, siyasi parti il yöneticileri ve binlerce vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği
Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği

15 Temmuz, Eskişehir, Milli, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'de 15 Temmuz yıl dönümü etkinliği - Son Dakika


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