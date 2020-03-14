Eskişehir'de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir şüpheliye ait evde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir şüpheliye ait evde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapılan istihbari çalışmaları sonucu Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Ş.O. isimli şahsın bandrolsüz kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 150 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralar jandarma ekiplerince el konularak muhafaza altına alınırken, şüpheli Ş.O.'ya ise, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaçakçılıkla Mücadele, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:08 Kaynak: İHA
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