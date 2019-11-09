Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi

Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, sahte bal sattığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, sahte bal sattığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İlçede sahte bal satışı yapan iki kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, ilçe merkezinde bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipleri fark ederek kaçan şüphelinin aracı yaklaşık 10 kilometre kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta, 600 kilogram glikoz şurubu, 130 kilogram süzme bal ile 25 kilogram petek bal ele geçirildi.

Ürünlerin üzerinde etiketi bulunan firma adının Tarım ve Orman Bakanlığında kaydının bulunmadığını belirleyen polis, şüpheliler Ş.C. ile F.C. hakkında yasal işlem başlattı.

Beylikova, Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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