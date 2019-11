Eskişehir'de 160 noktada 290 bin fidan toprakla buluştu

Eskişehir'de, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 160 farklı noktada 290 bin fidan toprakla buluştu. Programa katılan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Ülkemiz yeşilleniyor, gençlerimiz bilinçleniyor ve o kadar güzel bir hareket ki, bende bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bundan böyle her yıl ağaç dikme bayramı olacağı içinde çok mutluyum dedi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Eskişehir- Sarıcakaya karayolu üzerindeki alandaki program düzenlendi. Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ve Prof. Dr. Ümit Meriç'in yanı sıra halk katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kentteki 160 farklı noktada 290 bin fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, Bugün Eskişehir'de 160 yerde bütün ilçelerimizde 290 bin fidan dikiyoruz. Bütün alanların toprak işlemesi, fidan çukurlarının açılması, fidanların taşınması Orman Bölge Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Bugün aynı anda 290 bin fidan dikilecek, nefes olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı için şehirde bulunan usta oyuncu Hülya Koçyiğit programına katılarak fidan dikti. Eskişehir'de de dikili bir ağacı olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Koçyiğit, Ne mutlu bana, Eskişehir'de benimde dikili bir ağacım var. Gerçekten olağanüstü güzel bir gün. 11 Kasım saat 11.00'de tüm Türkiye'de herkes elindeki fidanı toprakla buluşturuyor. Geleceğe nefes olsun diye. Ülkemiz yeşilleniyor, gençlerimiz bilinçleniyor ve o kadar güzel bir hareket ki, bende bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bundan böyle her yıl ağaç dikme bayramı olacağı içinde çok mutluyum. Eskişehir'de zaten çok güzel iyi ki gelmişim. Her yıl başka bir şehirde fidan dikerim inşallah diye konuştu. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'de dikimi yapılan fidanlarla ilgili bilgiler vererek, törene katılanlardan fidanlarla fotoğraf çekilerek gelecegenefes.com adli internet sitesine gönderilmesini ve bunun Guinness rekor denemesinde kullanılacağını söyledi. Konuşmaların ardından programa katılan yüzlerce öğrencileri, fidanları toprakla buluşturup can sularını verdi.

160 NOKTAYA 290 BİN FİDAN

Eskişehir'de 30 bini yapraklı tür olmak üzere ormanlık alanlara, okul bahçelerine, cami avlularına, sanayi kuruluşlarına, cezaevi bahçelerine, ilçelere ve köylere kadar 160 noktada 290 bin fidan dikildi. Dikilen fidanlar arasında çamın yanı sıra ceviz, badem, muşmula, ıhlamur ve akasya yer alıyor.