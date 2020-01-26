Eskişehir'de 165 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 165 şişe etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 165 şişe etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bir tekel bayinin deposunda 165 şişe kaçak etil alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de 165 şişe etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bir tekel bayinin deposunda 165 şişe kaçak etil alkol ele geçirildi.


Eskişehir Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu Odunpazarı Çankaya Mahallesi'nde E.B. isimli tekel bayi işletmecisinin deposunda kaçak etil alkol olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda 165 şişe etil alkol ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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