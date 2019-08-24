Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu

10 dakika önce

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.

Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 17 metre derinliğinde obruk oluştu.

Sivrihisar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde oluşan ve muhtar Mehmet Çimen'e ait tarlada meydana gelen obruk, endişe yarattı. Çimen, obruğun yerleşim alanlarına yakın olduğunu belirterek, "Bu tarlada arkadaşım yonca işliyordu. Birden göçme olmuş. Obruk, yaklaşık 7 metre çapında 17 metre derinliğinde. Bunların daha küçükleri mahalle içlerinde, yakın olan yerlerde de vardı. Onları kapattık. Bizim buradaki en büyük olan bu. İçerisinde su da var. Neden olduğunu bilmiyoruz. Burada su kanalımız vardı. Su kanalı kesildiği için olabilir. Çünkü sular aşağı çekildi. Hayvanlarımızın olduğu yer burası. 200- 250 metre yakınlıkta yerleşim alanı var. Endişe duyuyoruz. Yetkililere bildirdim ama daha gelmediler. Ben de kendi imkanlarımla kapatmaya çalışacağım" dedi.

Mehmet Çimen, Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi
Derya Can serbest dalış rekoru kırdı! Dalışı takip eden gazeteci suya düştü Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de, 17 metre derinliğinde obruk oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]