Eskişehir'de 18 FETÖ şüphelisi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sivil yapılanmasında yer aldıklarına ilişkin 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde örgütün sivil yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 18 kişiyi belirledi. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR