Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

06.08.2022 10:49
Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu hükümlü E.D'yi yakaladı.

"Parada sahtecilik" suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti"nden 7 ay hapis cezası bulunan E.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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