Eskişehir'de 180 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
43 dakika önce
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 180 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 180 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen istihbaratları değerlendirdi. Bu kapsamda ekipler kent merkezinde bulunan bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 180 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
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