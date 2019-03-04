Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 180 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Eskişehir'de 180 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

43 dakika önce

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 180 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Eskişehir'de 180 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 180 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen istihbaratları değerlendirdi. Bu kapsamda ekipler kent merkezinde bulunan bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 180 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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