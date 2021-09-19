Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Son Dakika

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Eskişehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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