Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi
1 saat önce
Eskişehir'de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde 'etil alkol' ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
Eskişehir'de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde 'etil alkol' ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde 'etil alkol' ele geçirildi. Konu ile alakalı ise 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı Meltem, dönüşte kalp krizinden öldü