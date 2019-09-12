Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

1 saat önce

Eskişehir'de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde 'etil alkol' ele geçirildi.

Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde 'etil alkol' ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde 'etil alkol' ele geçirildi. Konu ile alakalı ise 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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