Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi
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Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi

4 dakika önce

ESKİŞEHİR'de polis, kaçak satışı yapılacağı belirlenen 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi.

Eskişehir'de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'de polis, kaçak satışı yapılacağı belirlenen 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonda kaçak satışı yapılacağı belirlenen 1 litrelik şişelerde, 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:05 Kaynak: DHA
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