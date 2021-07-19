Üye Girişi
Eskişehir'de 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

19.07.2021 09:23
Eskişehir'de 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese baskın yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu 09:59 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler 09:44 HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında 09:25 Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında
İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu 09:15 İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, evin adresini 08:56 Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, evin adresini "Hamileyim" yalanıyla öğrenmiş Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü 00:00 Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor 23:03 Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti 21:12 Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
10:18 Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
09:48 Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu
09:43 HDP'nin B planı hazır! Olası kapatma gerçekleşirse, yola yeni partiyle devam edecekler
09:39 Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi
09:32 Yüzlerce gazeteci, siyasi ve avukat izlenmiş! İsrail'in casus yazılım şirketi skandalında 10 ülkenin adı geçiyor
09:25 Öz çocuğunu tavana asıp dövdü, mahalleli kayıtsız kalmadı! Vicdansız baba gözaltında
09:19 Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar
09:15 İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu
09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti
Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı         
10:04
Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu         
09:48
Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi Düğünde müzik sustu, silahlar konuştu! Husumetlisine kurşunlar yağdırdı, genç adam feci şekilde can verdi         
09:39
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi karıştırdı! Bu kez de aşı merkezini kundakladılar         
09:20
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etti         
00:25
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
İslam düşmanı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, saklandığı evde öldü İslam düşmanı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, saklandığı evde öldü         
21:20
Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu Son seçim araştırması yayınlandı! Kararsızlar yüzde 19 oy oranıyla ankete damga vurdu         
17:54
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı         
17:39
Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınbirader av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 10:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement