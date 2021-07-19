Eskişehir'de 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese baskın yaptı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 408 sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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