Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümüşbel ve Beykışla mahalleleri arasında yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisinin olduğu tespit etti. Jandarma ekipleri, drone destekli operasyonda tarlaların arasında ekili vaziyette yaklaşık 60-70 santimetre uzunluğunda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Tarla sahibi şüpheli gözaltına alındı.

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