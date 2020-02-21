Eskişehir'de 2 çocuk annesi ayşe tuba arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 çocuk annesi ayşe tuba arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1 - Son Dakika

Eskişehir'de 2 çocuk annesi ayşe tuba arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1

7 saat önce

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1.

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1

Eskişehir'de 2 çocuk annesi ayşe tuba arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1

Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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