Eskişehir'de 2 çocuk annesi ayşe tuba arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1 - Son Dakika

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Eskişehir'de 2 çocuk annesi ayşe tuba arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1
7 saat önce
Eskişehir'de 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
Eskişehir'de 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşinin yargılanmasına başlandı-1
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