Eskişehir'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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