Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı

02.08.2022 17:26
Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de 2 farklı silahla yaralama olayının şüphelileri, kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı.

Eskişehir'de 2 farklı silahla yaralama olayının şüphelileri, kullandıkları silahlarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde meydana gelen 2 ayrı 'Ateşli Silah ile Kasten Yaralama' olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu olayların şüphelileri olan G.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise olaylarda kullanıldığı tespit edilen 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte 11 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken G.K. isimli şahsın tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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